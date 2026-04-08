El Brent cae el 16%, la mayor caída diaria desde la pandemia y la segunda mayor en 35 años

El precio del petróleo se ha desplomado tras el alto el fuego en Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

La caída que registra durante la sesión, de más del 16 % a las 15:00 horas, con el barril en 91,54 dólares, se trata del segundo mayor descenso desde la pandemia, cuando el crudo llegó a caer el 9 de marzo de 2020 un 24,10 %, con el barril en ese momento en 34,36 dólares.

Asimismo, con el descenso que el crudo de refererencia en Europa registra a esta hora, sería la segunda mayor caída desde el 17 de enero del año 1991, cuando registró un descenso del 34,77 %, con el barril entonces a 19,70 dólares.

Por tanto, el desplome del petróleo de hoy, con el alto el fuego en Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, sólo ha sido superado durante la pandemia y en enero de hace 35 años, cuando las fuerzas aliadas entraron en Kuwait en la Operación Tormenta del Desierto.

Ahora, según ha destacado el equipo de análisis de XTB el mercado descuenta menos riesgo, ya que el estrecho de Ormuz es clave al pasar por el mismo cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

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Al reabrirse disminuye la tensión, y la consecuencia será más oferta de barriles y menos interrupciones, y eso es lo que ha provocado este miércoles la brusca caída del precio del brent.

Por su parte, el precio del west texas intermediate (WTI), el de referencia en EE.UU., cae un 18,57 %, con el barril en 91,98 dólares.

En este caso supone la cuarta mayor bajada desde el año 2020. El 21 de abril de ese año, el texas llegó a ceder el 43,37 %, para un día después recuperarse y subir el 78,82 %, con el barril a 20,69 dólares.

Respecto al traslado de la caída del precio del petróleo a la gasolina tras el importante aumento que ha registrado desde el inicio de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero, no se espera que sea tan inminente debido a que la mitad del precio que se paga son impuestos, y porque el petróleo solo representa una parte del coste total: hay refino, transporte y márgenes.

A ello se une que las gasolineras venden combustible comprado días o semanas antes, a precios más altos.

Es por ello que cuando sube el petróleo, la gasolina sube rápido; pero cuando baja, lo hace mucho más lento, un efecto denominado 'cohete y pluma', según han destacado los analistas de XTB.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) correspondientes a este martes, el precio medio de venta de la gasolina en las estaciones de servicio españolas es 1,573 euros por litro, un 1 % más cara que el 27 de marzo, mientras que el del diésel fue de 1,881 euros, un 5,8% más.

Si la comparación del precio de venta de los carburantes se hace con el 21 de marzo, último día en el que no se aplicó la rebaja fiscal, el coste del gasóleo ha descendido un 4,5 % y el de la gasolina un 13,5 %.

Con la subida del precio de los carburantes consecuencia de la inestabilidad provocada por la guerra en Irán, llenar un depósito de 55 litros de gasóleo cuesta 103,45 euros y uno de gasolina 86,51 euros.

Frente a las caídas del precio del petróleo, el brent, con datos de cierre de mercado, registró el pasado 12 de marzo una subida del 9,22 %; con el barril por encima de los 100 dólares, siendo la séptima mayor alza desde el 2 de abril de 2020 cuando llegó a subir un 21,02 dólares, y el barril se situó en 29,94 dólares.

Ese día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra de Irán estaba avanzando rápidamente y señaló que se estaba haciendo lo que se debía para conseguir los objetivos en Oriente Medio.