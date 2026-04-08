El cantaor Israel Fernández abrirá la Bienal de Flamenco en su tercera edición en Bogotá

"El flamenco es quizás uno de esos valores inmateriales que pertenecen a la humanidad pero que los españoles apreciamos, queremos y además tenemos la voluntad de darlos a conocer a todo el mundo", manifestó el embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez, en la presentación de la tercera edición de la Bienal.

En ese sentido, "la bienal propone un recorrido artístico que permite al público comprender el flamenco como un arte vivo, en constante transformación y profundamente arraigado en su historia", señaló la organización.

En el concierto inaugural, el 23 de abril, se presentará Israel Fernández, definido como "el más importante cantaor de este tiempo tras la muerte de Camarón de la Isla, hace 34 años", dijo a periodistas el gestor cultural Paulo Sánchez, gerente del Teatro Colsubsidio, donde se llevarán a cabo las presentaciones.

"Lo que Israel Fernández está haciendo es realmente revolucionario", agregó Sánchez sobre este artista, reconocido por su capacidad de reinterpretar el cante tradicional desde una sensibilidad actual y que se presentará por primera vez en Colombia.

El segundo día subirá al escenario el guitarrista Antonio Rey, quien ya estuvo en 2024 en la segunda bienal y está considerado como "uno de los grandes renovadores de la guitarra flamenca del siglo XXI, cuya propuesta combina virtuosismo técnico, profundidad expresiva y exploración musical", según los organizadores.

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El cierre de la bienal, el 25 de abril, estará a cargo de la cantaora Marina Heredia, "reconocida por su fidelidad a la tradición y su capacidad de integrar el flamenco con formatos musicales sinfónicos y contemporáneos".

"Traer el flamenco a Colombia con nombres de tantísima categoría supone también incidir en los procesos de desarrollo en este país en un elemento tan importante como es para nosotros la cultura", dijo el embajador.

El diplomático añadió que la Bienal de Flamenco representa "también la democratización del acceso a artistas tan importantes para ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad que de otra forma posiblemente solamente los podrían ver en un video o en una pantalla".