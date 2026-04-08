El enviado personal de Guterres llega a Irán tras tregua y mantendrá contactos políticos

Según informó este miércoles la ONU en un comunicado, Arnault viajó al país a petición del secretario general del organismo, António Guterres, con el objetivo de "respaldar los esfuerzos diplomáticos y promover un acuerdo que ponga fin a las hostilidades".

Durante su visita, el diplomático mantendrá encuentros con interlocutores iraníes para "escuchar su posición sobre la situación y conocer su perspectiva sobre el camino a seguir", agrega la fuente.

El enviado especial elogió el acuerdo alcanzado con la mediación de Pakistán y otros países, que incluye un alto el fuego temporal destinado a crear espacio para que avancen las negociaciones y que abre "una ventana para la diplomacia", según el comunicado.

El enviado expresó también su confianza en que los líderes de la región opten por el diálogo y la protección de los civiles, y afirmó que durante su gira reiterará el compromiso de Guterres de "no escatimar esfuerzos para apoyar una solución pacífica".

A finales de marzo, Guterres nombró al diplomático francés, que lleva más de tres décadas trabajando en procesos de paz de la ONU, como su enviado personal para liderar los esfuerzos de la organización para acabar con el conflicto.

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El propio Guterres celebró en la noche del martes el anuncio del alto el fuego e instó a las partes en el conflicto a "cumplir con sus obligaciones" en virtud del derecho internacional.

El secretario general de la ONU agradeció además "los esfuerzos" de Pakistán y otros países para facilitar esta tregua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán con el objetivo de negociar un acuerdo de paz en base a una propuesta de diez puntos enviada por la República Islámica.

Las negociaciones se llevarán a cabo a partir del viernes en Islamabad, la capital de Pakistán, señaló el mandatario del país asiático, Shehbaz Sharif.

En paralelo, el Gobierno de Israel anunció que acepta el alto el fuego de dos semanas, pero aseguró que este no incluye Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto. Esta postura contradice al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha mediado en la negociación y había afirmado lo contrario.