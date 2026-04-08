El gas natural se hunde un 19 %, hasta los 42,8 euros tras acuerdo de alto fuego EEUU-Irán

Dicho acuerdo permitirá restablecer el flujo de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz.

En este sentido, Irán ha asegurado que, durante las dos próximas semanas, habrá "paso seguro" a través de Ormuz en coordinación con el Ejército de la República Islámica.

A las 8 horas de hoy (6.00 GMT), y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el gas natural se hunde el 19,6 %, hasta los 42,80 euros.

De esta manera, el precio del gas se acerca a los 31,6 euros en los que cotizaba el pasado 27 de febrero, un día antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán.

Durante este periodo, el precio del gas se ha disparado con fuerza y ha llegado a cotizar en los 72 euros.