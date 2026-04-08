El Kremlin saluda el alto el fuego y espera prontos contactos directos entre Irán y EE.UU.

"En el marco de las declaraciones bastante duras realizadas la víspera por diferentes partes (...), nosotros, por supuesto, hemos recibido con satisfacción las noticias sobre una tregua y saludamos la decisión de no continuar más por la senda de la escalada militar", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

En particular, consideró "muy importante" el cese de los bombardeos contra la infraestructura civil iraní.

"Esperamos que, como señalan los medios de comunicación, en los próximos días tengan lugar contactos directos entre las delegaciones iraní y estadounidense, lo que permitirá continuar el diálogo pacífico. Y cada parte podrá defender sus intereses no por la vía de la intervención armada, sino en la mesa de negociaciones", señaló.

Peskov recordó que desde un principio Moscú abogó por renunciar a una escalada militar y tomar "lo antes posible" la senda de las negociaciones político-diplomáticas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó de "agresión" los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica, y de "cínico asesinato" la muerte en un ataque aérea en Teherán del ayatolá Alí Jameneí.