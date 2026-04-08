El Parlamento luso aprueba por unanimidad una reducción del impuesto sobre el combustible

La iniciativa del Ejecutivo reduce el límite mínimo del impuesto sobre productos petroleros (ISP) hasta 199,89 euros por cada 1.000 litros de gasolina sin plomo y hasta 156,66 euros para el diésel de carretera.

Este descuento temporal y extraordinario se aplicará siempre que el incremento del precio de los combustibles supere los 10 céntimos, tanto para la gasolina sin plomo como para el diésel de carretera, en comparación con los precios vigentes durante la semana del 2 al 6 de marzo pasado.

El Gobierno ha explicado que desea tener "margen suficiente" para continuar aplicando un descuento en el ISP mediante la devolución de los ingresos adicionales del IVA y por ello considera conveniente reducir los límites mínimos de ese impuesto sobre los carburantes, dentro de las restricciones establecidas por la legislación europea.

La semana pasada, el Ejecutivo aprobó en el Consejo de Ministros el proyecto de ley para poder reducir más el ISP, hasta "los límites mínimos del impuesto" a nivel europeo, para minimizar el impacto del aumento de los precios de los combustibles registrado por el conflicto en Oriente Medio.

La primera reducción "temporal y extraordinaria" del ISP para el diésel por carretera fue anunciada por el Gobierno luso el pasado 6 de marzo. Posteriormente, incluyó la gasolina sin plomo y el gasóleo agrícola, entre otros.

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Asimismo, el Ejecutivo ha lanzado una línea de 600 millones de euros para las empresas más afectadas por la subida del precio de la energía.