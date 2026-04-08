El Pompidou dedica una retrospectiva al cine de Almodóvar, un viaje por el "alma humana"

"La obra de Pedro Almodóvar, excepcional por su envergadura, atraviesa las épocas y se transforma con el paso del tiempo, sin dejar de ser única por su enfoque de la ficción y sus formas", indicó el Pompidou en un comunicado.

El centro dedicado al arte contemporáneo considera al oscarizado director uno "de los más grandes cineastas cinéfilos" de la historia, capaz de navegar por todos todo tipo géneros, muchas veces a la vez, como el melodrama, la comedia o el 'thriller'.

"A partir de esa pluralidad construye la voz que requiere cada uno de sus proyectos, todos ellos impulsados por el mismo formidable aliento novelesco, por el mismo genio de los entrelazamientos temporales, de la puesta en escena -y también de los colores-. Reunir sus películas para esta invitación es viajar al Madrid alternativo y liberado de la Movida", destacó la organización.

El ciclo, titulado 'Attachements' ('Apegos') y desarrollado en el cine MK2 Bibliothèque, será inaugurado esta noche con la proyección de 'La flor de mi secreto', de 1995 y con un reparto encabezado por Marisa Paredes, Juan Echanove, Carmen Elías y Rossy de Palma.

Esta última actriz estará además presente en la inauguración, mientras que el propio Almodóvar (Calzada de Calatrava, 1949) participará en el ciclo el fin de semana, con una clase magistral abierta al público parisino este sábado.

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Entre medias, mañana y el viernes, se exhibirán 'Matador' (1986) y 'Volver' (2006). Las proyecciones se prolongarán hasta el 26 de mayo para dar cabida a todas las cintas del realizador manchego excepto la última, 'Amarga Navidad' (2026), que aunque ya ha sido estrenada en España aún no ha llegado a las salas en Francia.

'Los abrazos rotos' (2009) será la encargada de poner el broche final al evento, que además de Rossy de Palma y el propio Almodóvar contará con la participación de otros nombres ilustres de su cine, como el compositor Alberto Iglesias o su hermano, el productor Agustín Almodóvar.

El ciclo pretende celebrar también a quienes han construido la filmografía del Almodóvar junto a él, con un acento muy especial en las mujeres que han encarnado sus icónicos personajes femeninos.