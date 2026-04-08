Embraer y Aeronáutica Colombiana firman un acuerdo para ampliar la cooperación industrial

El acuerdo se firmó en el marco de la Feria Internacional del Aire y el Espacio (Fidae), en Chile, y abre la puerta a una mayor cooperación técnica e industrial de todo el catálogo de aeronaves de Embraer, incluyendo sus modelos militares A-29 Super Tucano y KC-390 Millennium.

En la práctica, uno de los objetivos será evaluar la posibilidad de integrar a la CIAC, controlada por el Estado colombiano, "a las cadenas productivas globales de Embraer", afirmó en una nota Fabio Caparica, vicepresidente de Contratos de Defensa & Seguridad.

El presidente de la CIAC, coronel Óscar Francisco Zúñiga, dijo que el memorando representa un "paso estratégico para fortalecer la industria aeroespacial colombiana" y consolidar a la corporación "como un actor relevante en el escenario internacional".

"Este acuerdo nos permite avanzar en la transferencia de conocimiento, en el desarrollo de capacidades técnicas y en la integración a las cadenas globales, contribuyendo al crecimiento del sector", añadió Zúñiga en el comunicado divulgado por Embraer.

Colombia es hoy un importante mercado para Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo y líder global en el segmento de aparatos para vuelos regionales.

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Actualmente, en Colombia operan 50 aviones de Embraer en las áreas de Defensa, Aviación Comercial y Ejecutiva, entre ellos una veintena de A-29 Super Tucano gestionados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La CIAC es una empresa pública con siete décadas de experiencia en el sector y controlada por el Ministerio de Defensa de Colombia, que posee casi el 90 % del capital social, según los datos de la empresa.

Por su parte, Embraer ya ha entregado más de 9.000 aeronaves desde su fundación, en 1969, y se encuentra en plena fase de expansión de sus mercados.

El año pasado, obtuvo un beneficio neto ajustado de 1.368 millones de reales (270 millones de dólares / 230 millones de euros), un 47,9 % menos que en 2024, pese a haber alcanzado ingresos récords.