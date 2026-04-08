España se ofrece como puente a Europa de empresas uruguayas ante la incertidumbre global

Durante un evento empresarial organizado por la Cámara, Charro analizó las oportunidades bilaterales de inversión de cara a la inminente entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur prevista para el próximo 1 de mayo.

Según afirmó el directivo a la Agencia EFE, aunque el tratado impulsará las exportaciones y las importaciones, el crecimiento global de las compañías requiere estar "más cerca de los clientes" y contar con herramientas financieras y regulatorias de primer nivel.

Para dar ese salto, Charro hizo hincapié en la necesidad de sortear las barreras locales que frenan la concentración empresarial, insistiendo en que el país necesita crear corporaciones de mayor tamaño para poder competir globalmente.

El presidente de la Cámara destacó la potente capacidad regulatoria enmarcada en la Unión Europea, el acceso a un sistema financiero robusto que permite captar fondos sin agotar el crédito local en Uruguay, y una red de apoyos públicos a nivel nacional y regional.

La urgencia de buscar nuevos horizontes comerciales fue contextualizada por el secretario de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, quien advirtió sobre el impacto del complejo escenario geopolítico actual.

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Sánchez explicó que Uruguay, al ser tomador de precios del petróleo y tener una economía con un 50 % de apertura, está fuertemente expuesto a los "vaivenes internacionales" provocados por la guerra y la crisis energética.

Ante esta "incertidumbre", valoró el avance del acuerdo UE-Mercosur como un pilar esencial de "cooperación y multilateralismo" más allá de lo meramente arancelario.

En sintonía con las ventajas operativas, el embajador de España en Uruguay, Javier Salido, respaldó a su país como el "socio natural" y puente de entrada a un mercado europeo de 450 millones de consumidores.

Asimismo, remarcó que la pertenencia a la Unión Europea funciona como un escudo protector ante las presiones externas y garantiza el acceso directo a una red de más de 80 acuerdos comerciales a nivel global.

El diplomático destacó la "seguridad jurídica" de España y el dinamismo de su economía, que con un crecimiento del 2,8 % avanza "a más del doble del de la zona euro".

Finalmente, Charro anunció que el próximo 2 de junio la Cámara y la agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI realizarán una misión conjunta en Madrid para captar inversiones, y subrayó el cambio de paradigma de la institución.