Greenpeace protesta frente al Congreso argentino por la reforma de la ley de los glaciares

Nueve manifestantes, entre ellos dos escaladores, se han encaramado a la Estatua de la República, a unos 23 metros de altura, ubicada en la plaza frente al Parlamento argentino y han colgado un cartel con el mensaje: “Diputados no traicionen a los argentinos. La ley de glaciares no se toca”.

La acción ha motivado la intervención de la Policía de la Ciudad, que ha detenido a algunos de los manifestantes, antes de liberarlos poco después, según informan a EFE desde la organización medioambiental.

En un comunicado, Greenpeace afirma que la protesta ha buscado exigir que no se avance con una reforma que, sostienen, “pone en riesgo las principales reservas de agua dulce del país y representa una entrega directa del agua de los argentinos a intereses económicos”.

“Modificar la ley de glaciares es una decisión política que pone a los diputados frente a una elección clara: defender el agua de los argentinos o ser cómplices de su entrega traicionando a toda la ciudadanía. Quienes voten a favor estarán eligiendo priorizar intereses económicos por sobre el derecho al agua y serán responsables de poner en riesgo el acceso al agua de millones de personas”, ha declarado Diego Salas, Director de Programas de Greenpeace Argentina.

Salas ha señalado también que los glaciares constituyen reservas estratégicas de agua dulce, además de cumplir un rol clave como reguladores del clima y ecosistemas que, advierten, ya se ven afectados por la crisis climática.

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La organización ha hecho un llamamiento a los diputados a votar “en defensa del interés público” y garantizar la plena vigencia de la ley de glaciares sin modificaciones, al considerar que avanzar con la reforma implicaría desconocer el rechazo expresado por cientos de miles de personas.

La iniciativa, enviada al Congreso a finales del año pasado, busca fomentar los proyectos mineros en áreas cercanas a los glaciares y ya fue aprobada en el Senado en febrero, por lo que, de ser avalada también en la Cámara Baja, se convertirá en ley.

La norma propuesta modifica la ley de glaciares aprobada en 2010 en Argentina, una ley pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

El Gobierno ha alegado que esta modificación es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.