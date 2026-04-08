Hizbulá: La sangre de víctimas por "masacre" israelí en Líbano "no será derramada en vano"

Así lo indicó la formación en un comunicado de su oficina de información en su canal oficial de Telegram, en el que señaló que "las masacres de hoy, como todos los actos de agresión y crímenes brutales (de Israel), ponen de manifiesto nuestro derecho natural y legal a resistir la ocupación y responder a su agresión".

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, al menos 112 personas murieron y otras 837 resultaron heridas en la oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano.

Hizbulá afirmó que estas acciones "solo fortalecerán" la determinación del movimiento de "resistir y enfrentar al enemigo, de disuadir su agresión, de defender a nuestro pueblo y nuestra patria, y de proteger nuestra seguridad frente a esta agresión constante".

El grupo tildó de "agresión bárbara" las acciones israelíes contra Beirut, los suburbios conocidos como el Dahye y en el Valle de la Bekaa, que el Ejército de Israel dijo que se trata del "mayor ataque" desde el pasado 2 de marzo, cuando la formación chií se sumó a la guerra en Irán.

"Esta agresión desenfrenada es una clara expresión de la frustración del enemigo tras su rotundo fracaso en el logro de sus objetivos y planes en diversos frentes. Revela su vulnerabilidad a la derrota, su incapacidad para alterar el orden establecido por la firmeza de los pueblos iraní y libanés, y su estado de colapso, confusión y desorganización dentro de esta entidad asediada y su ejército derrotado, castigado por los golpes de la resistencia", concluye la nota.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos ataques se producen en el primer día de la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, en la que, según el presidente estadounidense, Donald Trump, e Israel, el Líbano no forma parte de ese alto el fuego.

Ante los continuos bombardeos sobre el Líbano, Teherán anunció este miércoles que ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por Ormuz, reanudada tras el pacto de anoche.