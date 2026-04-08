Icónico Hotel Mandarin Oriental de Miami será demolido el domingo para elevar dos torres

El nuevo proyecto, llamado The Residences at Mandarin Oriental, se conformará de dos torres, con apartamentos que van de los 4,9 millones a los 100 millones de dólares, de los que ya se han vendido el 50 % de la torre sur, de acuerdo con un comunicado conjunto de las empresas involucradas.

"Incluirá 298 residencias que ocuparán esa misma zona. El complejo constará de dos torres independientes: una de uso exclusivamente residencial con 66 plantas y otra de 34 niveles que reemplazará al antiguo hotel, la cual albergará tanto suites hoteleras como residencias privadas", dijo este miércoles en una rueda de prensa la vicepresidenta de Construcción de Swire Properties, Jessica Chen.

La extensión total del proyecto es de 20.000 metros cuadrados, de los que más de 9.300 están destinados a comodidades, como 11 piscinas, áreas de bienestar con tratamientos holísticos, jardines de meditación, dos restaurantes de alta gastronomía, vinoteca privada, y simuladores de golf.

La demolición del 12 de abril, será la mayor implosión de este tipo en Miami en más de una década, según informaron los expertos en demolición y construcción.

"A diferencia de una demolición convencional, en esta implosión todo sucede en un periodo de tiempo acotado. Por lo tanto, lo que de otro modo sería un evento que toma un periodo de tiempo mucho más largo y extendido, se concentra en un momento fijo de tiempo", dijo la socia gerente de BG Group, Ivy Fradin.

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La experta agregó que no será obligatoria la evacuación de los edificios que se encuentran en el interior de la zona de exclusión, que abarca los 243 metros que rodean al hotel, pero pidió que aquellos que se queden "cierren puertas y ventanas por su propia seguridad".

"Si la gente no cumple con la zona de exclusión, la implosión podrá retrasarse", indicó, antes de aclarar que habrá una gran presencia policial en las proximidades para velar por la seguridad.

Aunque habrá un nuevo Hotel Mandarin Oriental, Miami, de 121 habitaciones destinado a ser la propiedad insignia de la marca en Norteamérica, el proyecto marca el fin del actual hotel, que abrió hace 25 años en Brickell, una de las zonas de mayor desarrollo actual en la ciudad estadounidense.