India se reúne con el nuevo Gobierno de Bangladés para colaborar de forma "constructiva"

"El ministro de Asuntos Exteriores reiteró el deseo de la India de colaborar de manera constructiva con el nuevo Gobierno y fortalecer aún más los lazos bilaterales (...) Se espera que se celebren reuniones oficiales de seguimiento en una fecha próxima", indicó en un comunicado la cancillería india.

Durante la cita, Jaishankar reiteró el deseo de la India de mantener un "compromiso constructivo" con la nueva administración bangladesí y fortalecer los vínculos entre ambos vecinos, socios clave en el sur de Asia.

Ambas delegaciones mantuvieron reuniones centradas en seguridad y energía, clave en el actual contexto de crisis, que contaron con la presencia del asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, y el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri.

Actualmente, ambos países están conectados por la 'Oleoducto de Amistad India-Bangladés', una infraestructura estratégica de 131 kilómetros que permite a la India exportar anualmente hasta un millón de toneladas métricas de diésel de alta velocidad y por el que se han enviado cargas adicionales las últimas semanas.

Tras el periodo de transición liderado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, Bangladés celebró elecciones generales el pasado 15 de marzo, en las que el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) de Tarique Rahman logró la victoria.

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La India y Bangladés atravesaron un periodo diplomático crítico con el antiguo Ejecutivo por el asilo de Nueva Delhi a la ex primera ministra Sheikh Hasina tras su caída en 2024 y el auge del sentimiento nacionalista en Daca, que llevó a un cierre temporal de las oficinas de visados el pasado diciembre.