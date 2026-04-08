Irak comunica apertura de su espacio aéreo tras anuncio de alto el fuego por EE.UU e Irán

"‏La Autoridad de Aviación Civil iraquí anuncia la reapertura del espacio aéreo iraquí y de todos los aeropuertos a partir de hoy", informó la nota, emitida por el Ministerio de Transporte iraquí.

El anuncio llega después de que el Ministerio de Exteriores de Irak diera la bienvenida al anuncio de alto el fuego de dos semanas entre EE.UU y la República Islámica, y expresara su esperanza de que ayude a reducir la tensiones regionales y "contribuya a la desescalada" en Oriente Medio.

Desde el inicio de la guerra entre EE.UU, Israel e Irán, el 28 de febrero, Irak ha sido blanco de diversos ataques con misiles y drones contra objetivos principalmente estadounidenses en su territorio, algunos lanzados desde Irán y otros por milicias locales proiraníes.

También decenas de personas murieron en ataques atribuidos a la aviación estadounidense contra posiciones de la formación chií proiraní Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una aglomeración de milicias chiíes proiraníes integradas en el Ejército de Irak.