Irán anuncia dos rutas marítimas alternativas en Ormuz al alegar posible presencia de “minas”

La Armada de los Guardianes de la Revolución de Irán anunció este jueves que los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz deben seguir dos rutas alternativas, más cercanas a la costa, al alegar la posibilidad de que haya “minas” en la vía habitual.

“Para protegerse de posibles colisiones con minas, en coordinación con la Armada de los Guardianes de la Revolución (....), hasta nuevo aviso, (los buques) deberán tomar rutas alternativas para el tráfico en el estrecho de Ormuz”, indicó la agencia de noticias Mehr, citando un comunicado militar acompañado de un mapa en el que se destacan las rutas.

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Teherán anunció este miércoles que ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por la vía marítima de crudo y mercancías, reanudada tras el pacto de anoche, como respuesta a los masivos bombardeos sorpresa que Israel lanzó hoy contra el Líbano, según reportes de la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Trump dijo hoy que estos ataques israelíes contra el grupo chií Hizbulá en territorio libanés son una “escaramuza” separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del alto el fuego temporal alcanzado con Teherán.