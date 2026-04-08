Israel continúa sus ataques en Líbano con varios muertos tras el pacto entre EE.UU. e Irán

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, informó sobre un ataque contra una ambulancia en Al Hulaylah que provocó varias víctimas mortales, sin que se haya especificado el número exacto de fallecidos.

Además, según el mismo medio, al menos cuatro personas murieron en un ataque contra un edificio cerca del Hospital Hiram y un centro médico en la ciudad de Chaqra, que causó varios heridos.

"Los ataques enemigos", como los calificó la NNA, también tuvieron como objetivo las ciudades de Haddatha, Rabaa Thalathin, Abbasieh, Kfar Dunin, Haniyeh Mansouri y Jmeijmeh.

Estos bombardeos se producen después de que el Gobierno de Israel anunciara que acepta el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán pero asegurase que no incluye el Líbano, pese a que anteriormente el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha mediado en la negociación, afirmó lo contrario.

La propuesta de diez puntos sobre la que Estados Unidos e Irán negociarán la paz incluye el cese de los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y los aliados del país persa en la región, así como un control iraní del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global.

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Israel extendió el frente de la guerra al Líbano el pasado 2 de marzo después de que el grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, atacase al Estado hebreo como represalia por el ataque conjunto con Estados Unidos contra la República Islámica el 28 de febrero.

Desde entonces, Israel ha lanzado una dura ofensiva militar aérea y terrestre contra el Líbano que ha provocado más de 1.500 muertos y 4.800 heridos.

La semana pasada, Israel confirmó sus intenciones de ocupar la región meridional libanesa que va desde la divisoria de facto hasta el río Litani, en la que sería su sexta invasión a algún nivel del territorio del sur del Líbano desde 1978.