Kenia rechaza acusaciones de la ONU sobre abusos sexuales en la misión que lideró en Haití

En una carta fechada el martes 7 y que recogen este miércoles medios locales, el ministro keniano de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi, se quejó oficialmente ante el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Mudavadi afirmó que las acusaciones incluidas en el informe de la ONU fueron "investigadas de inmediato" y de manera "imparcial" y se determinó que carecían de fundamento.

"No se presentó ninguna denuncia formal ante ninguna autoridad y las conclusiones se comunicaron de forma transparente tanto a las autoridades haitianas como a los órganos de las Naciones Unidas", afirmó el ministro.

"Estas acciones reafirman el compromiso de Kenia con la rendición de cuentas y el debido proceso", añadió.

Mudavadi expresó su preocupación por el hecho de que el informe no reflejó los resultados de las pesquisas kenianas, lo que llevó a Nairobi a instruir a sus misiones en Ginebra y Nueva York para que se pongan en contacto con las oficinas de la ONU a fin de "corregir esas inexactitudes y proteger la integridad y los sacrificios" de su personal.

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"Durante su despliegue, la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad se adhirió estrictamente a todos los marcos operativos (...) Ningún informe ha señalado ninguna conducta indebida, lo que pone de relieve el respeto de la misión por los derechos humanos", reiteró el ministro.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad de Haití y con una transición fluida a la GSF (Fuerza de Supresión de Pandillas, que reemplazó sobre el terreno a la MSS)", concluyó.

A principios de abril, se dio a conocer un documento de la Secretaría General de la ONU fechado el pasado febrero y titulado 'Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexual'.

Según ese informe, la ONU recibió "cuatro denuncias de explotación y abuso sexual" que involucraban a personal de la MSS y "todas las denuncias fueron corroboradas por las investigaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos".

La MSS fue aprobada en 2023 por el Consejo de Seguridad de la ONU y activada en 2024 con el propósito de combatir a las poderosas bandas armadas que se han apoderado del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la capital haitiana, y que se han desplazado hacia otras localidades del interior.