La Bolsa de Milán sube un 3,70 % tras el acuerdo de alto al fuego entre EEUU Irán

Por su parte, el índice genera FTSE Italia All-Share subió un 3,71 % hasta los 49.511,07 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 756 millones de acciones por valor de unos 6.731 millones de euros (unos 7.869 millones de dólares).

Milán cerró en verde, en línea con el resto de las principales plazas europeas, impulsada por el optimismo ante la tregua de dos semanas firmada entre Washington y Teherán, condicionado a que Irán reabra el estrecho de Ormuz, clave para buena parte del suministro mundial de petróleo.

Las empresas que lideraron las ganancias fueron la fabricante de cables Prysmian, que subió un 9,79 %, seguida de la firma de moda Brunello Cucinelli (8,20 %), la cementera Buzzi (7,93 %), los bancos Unicredit (7,88 %), y Banca Monte Paschi Siena (7,01 %).

Solo registraron pérdidas la petrolera Eni, con una bajada del 5,57 %, la siderúrgica Tenaris (-1,15 %) y la gasística Snam (-0,48 %).