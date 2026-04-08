La ONU pide aprovechar el acuerdo EEUU e Irán para "evitar más muertes en Líbano e Israel"

Así lo explicó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria, después de que Israel lanzara en Beirut el "mayor ataque" desde el inicio de la ofensiva, solo unas horas después de que EE.UU. e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas, condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz.

"La ONU condena enérgicamente la pérdida de vidas civiles. Seguimos instando a todas las partes a que recurran a los canales diplomáticos, cesen las hostilidades y renueven su compromiso con la plena aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad; el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ofrece una oportunidad para evitar más pérdidas de vidas entre el Líbano e Israel", declaró Haq.

Repecto al acuerdo "recíproco", anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, este martes, el portavoz invitó a las partes a "respetarlo" y usar este tiempo para "entablar conversaciones" que resuelvan "diferencias pendientes y trabajar en pro de un alto el fuego permanente y una solución a largo plazo para el conflicto".

"No hay solución militar para el conflicto", añadió.

Haq aseguró que la ONU ve con preocupación que "cualquier acto de violencia en una parte de la región pueda echar por tierra los acuerdos alcanzados para el resto de la región".

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Este miércoles, Israel bombardeó más de 100 "objetivos" en tan solo diez minutos en el Líbano sin aviso de evacuación, algo que Guterres "condenó enérgicamente".

El pasado 2 de marzo, Israel inició una ofensiva contra el grupo chií libanés Hizbulá, que se sumó al conflicto para apoyar a Irán tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero que desató la guerra en Oriente Medio.

Según dijo Trump este miércoles, los ataques contra en Líbano "no estaban incluidos" en el acuerdo, precisamente "por Hizbulá".

"Es una escaramuza aparte", dijo el mandatario estadounidense en una entrevista telefónica con la emisora de radio PBS.

El coordinador residente y humanitario de la ONU en el Líbano, Imran Riza, alertó unos minutos antes de que la situación en la capital libanesa es "dramática" después de la nueva ofensiva israelí.