La oposición israelí carga contra el Gobierno por su "fracaso estratégico" contra Irán

"Nunca ha habido un mayor desastre político en toda nuestra historia. Israel ni siquiera estaba en la mesa cuando se tomaron decisiones clave para nuestra seguridad nacional", escribió en redes el líder de la oposición, Yair Lapid, que lidera el partido 'Yesh Din' (Hay Futuro).

Lapid criticó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha "fracasado estratégicamente" en la guerra, que ahora entra en un alto el fuego de dos semanas, al no haber cumplido "ninguna de las metas que él mismo había planteado".

También Yair Golan, a la cabeza de la coalición socialdemócrata Los Demócratas, ha afirmado en su perfil en la red social X que Netanyahu, "mintió": "Prometió una 'victoria histórica' y seguridad para generaciones, pero en la práctica obtuvimos un fracaso estratégico de los más graves que Israel haya conocido".

"Ninguno de los objetivos se cumplió: el programa nuclear no fue destruido. La amenaza balística permanece. El régimen sigue en pie e incluso sale de esta guerra más fuerte. Irán posee uranio enriquecido, controla el estrecho de Ormuz y dicta las condiciones. E Israel, una vez más, como en Gaza: no está en la sala", continúa.

El político ve como un "fracaso total" el papel de Israel en la guerra, que afirma pondrá en riesgo al país en los años venideros.

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Desde la derecha nacionalista, el líder de 'Yisrael Beitenu' (Israel Unida), Avigdor Lieberman, afirmó que el alto el fuego "le da al régimen de los ayatolás un respiro y la oportunidad de reorganizarse".

"Cualquier acuerdo con Irán, sin renunciar a la destrucción de Israel, el enriquecimiento de uranio, la producción de misiles balísticos y el apoyo a las organizaciones terroristas en la región, significa que tendremos que volver a otra confrontación en condiciones más duras y pagaremos un precio mucho más alto", escribe en X.

Cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán y dieron comienzo a la guerra el pasado 28 de febrero, la mayor parte del espectro político israelí cerró filas para apoyarla. También la mayoría de la población secundó la guerra.

Aún no se han pronunciado sobre la tregua los socios más extremistas del Gobierno de Netanyahu, su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir; y su titular de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Sí lo hizo en un mensaje en X uno de los miembros del partido de Ben Gvir y presidente del Consejo de Seguridad Nacional, el diputado Tzvika Foghel, que se dirigió al presidente de EE.UU.: "¡Donald, eres un pato!", escribió, para borrar poco después el mensaje.