La UE, España y otros siete países celebran el alto el fuego en Irán e instan a negociar

"Acogemos con satisfacción el alto el fuego de dos semanas acordado hoy entre Estados Unidos e Irán. Agradecemos a Pakistán y a todos los socios implicados por facilitar este importante acuerdo", señala la declaración conjunta.
El documento está respaldado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen; el del Consejo Europeo, Antonio Costa; por el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el canciller alemán Friedrich Merz, y los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni; Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Marc Carney; Dinamarca, Mette Frederiksen, y Países Bajos, Rob Jetten.
Teherán y Washington acordaron un alto el fuego de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Irán que incluye, entre otros, su control del estrecho de Ormuz.
Los líderes celebran el alto el fuego de dos semanas declarado entre Washington y Teherán y afirmaron que "el objetivo ahora debe ser negociar un fin rápido y duradero de la guerra en los próximos días", algo que, apuntan, "solo puede lograrse por medios diplomáticos".
"Instamos firmemente a que se logren avances rápidos hacia un acuerdo negociado sustancial. Esto será crucial para proteger a la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región. También puede evitar una grave crisis energética mundial", alertaron.
En su defensa conjunta por los "esfuerzos diplomáticos", los líderes europeos y canadiense informaron de que se mantienen "en estrecho contacto con Estados Unidos y otros socios", sin especificar cuáles.
Asimismo, hicieron "un llamamiento a todas las partes para que apliquen el alto el fuego también en el Líbano".
Por último, los países firmantes aseguraron que sus gobiernos "contribuirán a garantizar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, por el que pasa una parte importante del petróleo mundial.
La declaración termina abierta a que se adhieran otros aliados.