Las bolsas del Sudeste Asiático se tiñen de verde tras el alto el fuego en Oriente Medio

El VN de la bolsa vietnamita de Ho Chi Minh avanzó un 4,71 % o 79,01 unidades, hasta las 1.756,55 enteros.

El JCI de Yakarta ascendió un 4,42 % o 308,18 puntos, por lo que quedó en 7.279,21 enteros.

El selectivo PSEi de la bolsa de Manila sumó un 2,22 % o 132,04 unidades y cerró en 6.089,91 puntos.

En Tailandia, el SET cerró con una ganancia del 1,41 % o 20,60 puntos, hasta colocarse en 1.485,03 enteros.

Mientras que el índice malasio KLCI del parqué de Kuala Lumpur ganó un 1,16 % o 19,45, puntos y quedó en 1.696,31 enteros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El STI de la próspera Singapur escaló un 0,95 % o 47,02 unidades, hasta las 5.005,03.