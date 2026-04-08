Las bolsas europeas suben un 5 % tras el acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán

En la apertura del mercado, la bolsa que más sube es la de Fráncfort, un 5,34 %; seguida de Madrid, el 5 %; Milán, el 4,40 %; Londres, el 3,15 %; y París, el 1,31 %.

El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, gana el 4,79 %.

El Gobierno de Israel anunció este miércoles que acepta el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump, pero aseguró que no incluye el Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto.

Trump explicó que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz y que con el acuerdo con Irán podría darse la "edad dorada de Oriente Medio".

El acuerdo ha provocado la caída del precio del petróleo: del 14,09 % para el brent, de referencia en Europa, lo que deja el barril en 93,87 dólares; y del 15,18 % para el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., hasta los 95,91 dólares.

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El precio del gas natural TTF desciende el 11,21 %, hasta los 44,43 dólares.

El oro sube un 2,30 %, hasta los 4.840 dólares la onza, y la plata avanza el 7,14 %, hasta los 77,12 dólares.

Este miércoles la agencia estadística Eurostat dará a conocer los precios de fábrica de la eurozona del mes de febrero, el índice de precios de la producción (IPP).

Si bien en febrero todavía se espera que los precios de la energía sigan lastrando el comportamiento interanual de este índice, la situación cambiará drásticamente en el mes de marzo, tras el fuerte repunte de los precios del gas y del petróleo por el conflicto en Oriente Medio.

En Asia, las bolsas han acabado hoy en positivo: el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 5,39 %; el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, un 6,87 %; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái un 2,69 %; el parqué de Shenzhen un 4,79 %; y el Hang Seng de Hong Kong, que opera por primera vez esta semana, a falta del cierre suma un 2,80 %.

Antes del acuerdo de alto el fuego, Wall Street cerró ayer mixto: el Dow Jones de Industriales bajó un 0,18 %, el selectivo S&P 500 sumó un 0,08 % y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,1 %.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años cae hasta el 2,993 % y la del español hasta el 3,364 %.

El euro se aprecia frente al dólar un 0,72 % y recupera el cambio a 1,16 unidades, mientras que el bitcóin gana un 3,48 %, hasta los 71.728 dólares.