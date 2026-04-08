Macron asegura que los bombardeos han cesado en Líbano

En una declaración previa a un Consejo Nacional de Defensa, el presidente francés apeló a reactivar la vía de paz abierta en Líbano, que incluye a Estados Unidos y Francia, y que prevé reforzar a las Fuerzas Armadas del país para combatir a Hizbulá.

Añadió que "los bombardeos y la ocupación" del país emprendida por Israel "no pueden constituir una respuesta duradera" para Líbano, que a su juicio no puede quedar fuera del alto el fuego.

Macron, que consideró "una buena cosa" el acuerdo de alto el fuego y expresó su deseo de que "sea respetado sobre el terreno" y desemboque en negociaciones, se refirió también a la situación en el estrecho de Ormuz que, dijo, "Irán está dispuesto a desbloquear".

"Estamos preparados junto a nuestros socios, en Asia, en Europa, en la región, una quincena de países están movilizados y participan en la planificación, con pilotaje de Francia, para permitir la puesta en marcha de una misión defensiva en coordinación con Irán, cuando se den las condiciones, para facilitar la recuperación del tráfico", dijo.

Macron apeló a proseguir por la vía del diálogo previa a los bombardeos para solucionar los principales problemas planteados por Irán, que enumeró en sus programas nuclear y balístico, además de la desestabilización de la región.

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"Nuestra posición sobre la situación en Oriente Medio no ha cambiado ni cambiará. La prioridad es proteger nuestros intereses y los de nuestros ciudadanos, estar junto a nuestros socios regionales, participando en su defensa territorial, algo que ya estamos haciendo, y finalmente trabajar para la desescalada para restablecer la paz y la libertad de navegación en la región", señaló.