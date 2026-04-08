Malasia celebra el plan de diez puntos sobre el que EE. UU. e Irán negociarán la paz

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, escribió en redes sociales que acoge "con satisfacción" el plan, presentado por Teherán, y subrayó la importancia de que este se traduzca "en un acuerdo de paz integral" para países terceros afectados por las hostilidades en Oriente Medio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles (martes, en Washington) un alto el fuego con Irán de dos semanas, tras el que las dos partes negociarán un acuerdo de paz en base a una propuesta de diez puntos enviada por Teherán.

Las conversaciones comenzarán el próximo viernes 10 de abril en la capital de Pakistán, país al que Malasia, nación de mayoría musulmana, agradeció y congratuló por su mediación.

"La disposición de Pakistán a dialogar con todas las partes, sin miedo ni favoritismos, refleja las más altas tradiciones de solidaridad musulmana", afirmó Anwar, antes de señalar que Malasia "está dispuesta a apoyar y complementar todos los esfuerzos en este sentido".

La propuesta de diez puntos sobre la que Washington y Teherán negociarán la paz incluye el cese de los ataques de EE. UU. e Israel sobre Irán y los aliados del país persa en la región, así como un control iraní del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global.

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Israel ha aceptado el alto el fuego de dos semanas entre EE. UU. e Irán, pero ha asegurado que no incluye a Líbano, donde el Estado hebreo mantiene un frente de guerra abierto contra el grupo chií Hizbulá, aliado de Teherán.