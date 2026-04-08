Meryl Streep, como Miranda, y Anna Wintour protagonizan la portada de Vogue para mayo

Streep y Wintour posan en la nueva portada de la 'biblia de la moda' que lleva por título 'Seeing Double: When Miranda met Anna' (Viendo doble: cuando Miranda conoció a Anna).

La laureada intérprete y la también directora global de contenido de la editorial de revistas Condé Nast, que hace unos meses pasó el testigo a Chloe Malle como editora de la edición estadounidense de Vogue, fueron entrevistadas por Greta Gerwig, actriz y directora de cine que trabajó con Streep en 'Little Women' (2019).

"Es un gran honor que Meryl interprete mi papel, por muy diferente que sea Miranda de mí misma. ¿A quién no le parecería eso el regalo más extraordinario?", declaró Wintour en la entrevista.

Ambas conversaron sobre la nueva película, sobre poder, mujeres referentes y sobre la edad; ambas tienen 76 años.

También sobre 'The Devil Wears Prada 2', que regresa 20 años después de que se estrenara la primera película y reúne de nuevo a su elenco: Anne Hathaway, como Andy Sachs, asistente de Miranda; Emily Blunt, como Emily Charlton; y Stanley Tucci, como Nigel Kiplin.

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Streep aseguró en la entrevista que cuando tuvo que volver a interpretar al personaje de Miranda Priestly, pensó en Wintour e intentó imaginar "cómo sería cargar con su responsabilidad y sentir el mismo interés por el mundo y la misma curiosidad que ella debía tener".

Además de la entrevista, Streep y Wintour grabaron un video para redes sociales imitando la clásica escena del ascensor de la primera entrega de la película.

Esta no es la primera vez que Wintour se une a la promoción de la película. En la pasada gala de los Óscar, la editora presentó un premio junto a Hathaway replicando la relación que Miranda y Andy tienen al principio de la primera cinta.

Está previsto que 'The Devil Wears Prada 2' se estrene en Estados Unidos el próximo 1 de mayo, unos días antes de la Gala del Met, que aparece en el trailer de película y de la que Wintour es anfitriona.