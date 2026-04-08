ONG alerta que si el alto al fuego excluye al Líbano puede alimentar una mayor escalada

"Un alto el fuego que excluya al Líbano amenaza con alimentar una mayor escalada y socavar cualquier esperanza de estabilidad", afirmó este miércoles en un comunicado el secretario general de la ONG, Jan Egeland.

El también excoordinador humanitario de Naciones Unidas denunció que Israel ha lanzado en las últimas horas la mayor y más violenta oleada de ataques aéreos contra Beirut, el sur de Líbano y el valle de la Bekaa, e instó a las fuerzas israelíes a retirarse del las aldeas y el territorio libanés que ocupa.

"Familias que al escuchar la noticia del alto el fuego estaban preparadas para abandonar los refugios colectivos y regresar a sus hogares han visto sus esperanzas destrozadas por los nuevos ataques", lamentó.

Aunque el alto el fuego es "un alivio" para los civiles de Irán y el resto de la región tras cinco semanas de conflicto, "todas las partes deben comprometerse a poner fin a las hostilidades en la región más allá de las dos semanas acordadas", subrayó el diplomático noruego.

El responsable de NRC alertó por otra parte de que sólo un tercio de los fondos solicitados por la organización a la comunidad internacional para financiar sus operaciones humanitarias en Irán y Líbano han sido recibidos.