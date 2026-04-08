Pezeshkian afirma que tregua supone la aceptación de los "principios deseados" por Irán

"El alto el fuego, con la aceptación de los principios generales deseados por Irán, fue fruto de la sangre de nuestro gran líder mártir Jameneí y el logro de la presencia de todo el pueblo" en los lugares, señaló el presidente iraní a través de las redes sociales.

El anuncio del alto el fuego de dos semanas la noche del martes en Washington, madrugada en Teherán e Israel, con el objetivo de negociar un acuerdo de paz se materializó tras la presentación de una propuesta de diez puntos enviada por la República Islámica.

Entre los puntos figuran un compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares, el levantamiento de todas las sanciones en su contra y la creación de un fondo para compensar los daños sufridos por la nación persa, entre otros.

Pezheskian enfatizó que el nuevo acuerdo no implica un proceso de desmovilización, sino un inicio para una nueva etapa de etapa de unidad y cohesión social.

"A partir de hoy, también seguiremos juntos. Ya sea en el campo de la diplomacia, en el campo de la defensa, ya sea en la escena de la calle y ya sea en el ámbito del servicio público", señaló el líder iraní en su mensaje.