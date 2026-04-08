Próximo canciller de México prioriza la defensa de la soberanía y revisión del T-MEC

Velasco compareció ante la Cámara alta, tras haber sido propuesto por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como próximo canciller, tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante su mensaje, horas antes de la votación para su confirmación en el Senado, el funcionario delineó los principios que marcarán su gestión, centrados en una política exterior orientada a la defensa de la soberanía, el desarrollo económico y la construcción de alianzas internacionales basadas en beneficio mutuo.

En particular, subrayó que la relación con Estados Unidos se sustentará en los principios de "cooperación sin subordinación".

"Cooperamos desde la defensa de nuestros intereses, no desde la negociación de la soberanía", sostuvo.

En materia migratoria, planteó una estrategia regional basada en una movilidad ordenada y segura.

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"Nuestro propósito es colaborar con todos los países involucrados para encontrar soluciones que propicien el desarrollo y promuevan una movilidad ordenada, segura y regular, con pleno respeto a los derechos humanos", señaló.

Sobre el T-MEC, destacó que se trata del acuerdo comercial más relevante para el país, y afirmó que México respaldará su proceso de revisión "garantizando que continúe siendo un motor de desarrollo y de crecimiento para nuestro país".

Además, señaló la importancia de fortalecer la cooperación en seguridad con Estados Unidos, incluyendo acciones contra el tráfico de drogas y armas.

Asimismo, subrayó la relevancia de la relación bilateral con Canadá y defendió una política exterior activa hacia América Latina y el Caribe, basada en la integración regional y la cooperación para el desarrollo.

Por último, sostuvo que México seguirá apoyando a Cuba, "en línea con los principios constitucionales" mexicanos y "en beneficio mutuo y de la estabilidad y bienestar de la región".

También afirmó que México buscará redoblar esfuerzos en Asia-Pacífico para ampliar los vínculos en comercio, inversión y cooperación.

Velasco, de 38 años, actual subsecretario para América del Norte, asumirá como canciller tras la ratificación del Senado, que se espera no enfrente problemas ante la mayoría legislativa oficialista EFE