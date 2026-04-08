Starmer dice que "queda trabajo" por hacer para cumplir el alto el fuego y reabrir Ormuz

"Hay trabajo por hacer. Todavía es pronto, pero aquí hay una sensación real, creo, de alivio", dijo hoy el jefe del Gobierno británico en declaraciones a los medios desde la base aérea de Taif (Arabia Saudí), donde ha acudido para reunirse con varios líderes de los países del Golfo para coordinar esfuerzos para el fin del conflicto y la reapertura de Ormuz al comercio marítimo.

Starmer aseveró que el alto el fuego temporal de dos semanas acordado entre Washington y Teherán la pasada noche "necesita ser permanente" y el papel del Reino Unido, junto a otros países de la región, es el de cooperar para el cese de las hostilidades pero también en la apertura del paso de Ormuz.

"No estamos siendo arrastrados a esta guerra. Siempre hemos actuado bajo la defensa propia colectiva, pero mi trabajo es el de proteger las vidas británicas (...) y también nuestros intereses y, a través de estos, nuestro interés nacional, para lograr que se abra el estrecho de Ormuz", comentó el primer ministro británico.

En esta línea, Starmer puntualizó que el impacto del conflicto y del cierre del paso estratégico ya se ha visto a diario en los precios de la energía durante los últimos 39 días y, por ello es importante lograr restablecer el flujo marítimo en Ormuz, para sacar "la energía que el mundo necesita y estabilizar los precios en el Reino Unido".

El Reino Unido, junto a otros ocho países aliados y de la Unión Europea (UE), entre ellos España, emitieron este miércoles un comunicado en el que acogieron "con satisfacción" el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán e instaron "firmemente" a una negociación diplomática que ponga fin a la guerra.

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Teherán y Washington acordaron un alto el fuego de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Irán que incluye, entre otros, su control del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, tras el anuncio de la tregua, Irán interrumpió de nuevo este jueves la navegación de los buques petroleros en Ormuz después de un ataque de Israel en el Líbano en el que han muerto decenas de personas, de acuerdo con la agencia iraní Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.