Starmer expresa "alivio" por el alto el fuego entre EE.UU. e Irán

"Celebro el acuerdo de alto el fuego alcanzado anoche, que brindará un momento de alivio a la región y al mundo", escribió Starmer en su cuenta de X antes de viajar a la región del golfo Pérsico para evaluar los esfuerzos diplomáticos a fin de mantener la tregua.

"Junto con nuestros socios, debemos hacer todo lo posible para apoyar y mantener este alto el fuego, convertirlo en un acuerdo duradero y reabrir el estrecho de Ormuz", añadió .

Según informó la residencia oficial de Downing Street, Starmer viaja hoy mismo al Golfo para hacer saber a los líderes de los países de la región del compromiso del Reino Unido con una desescalada de las tensiones y abordar "esfuerzos prácticos" que permitan restablecer la libertad de navegación en Ormuz, por donde pasa una buena parte del crudo que se consume a nivel global.

Además, el primer ministro visitará al personal militar que está en el área del golfo Pérsico para dar las gracias por su servicio.

Tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado por Irán y EE.UU. para frenar la guerra durante dos semanas, ambos países deberán retomar las negociaciones en Pakistán para trabajar sobre un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, el control iraní del estrecho de Ormuz.