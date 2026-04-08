Tres claves para entender el aniversario del accidente de Jet Set en República Dominicana

El colapso de la losa durante el show de Rubby Pérez -quien falleció en el siniestro- afectó a diversos sectores sociales, ya que el concurrido lugar era desde hace años uno de los preferidos de los dominicanos para el disfrute de la música popular, especialmente los lunes con presentaciones de orquestas.

Aquí tres claves de lo ocurrido a partir de ese momento:

Centenares de socorristas acudieron al lugar minutos después del suceso, comenzando una labor de rescate de cuerpos inertes y de supervivientes afectados por heridas leves hasta extremadamente graves. Algunos de estos murieron días después en centros de salud.

El lugar, ubicado al sur de Santo Domingo, fue testigo de momentos desgarradores cuando familiares se enteraban de que uno de los suyos estaba en la lista de víctimas fatales. Por su parte, las autoridades manejaron las operaciones con cautela y, al caer la tarde, informaron de que los muertos se acercaban a las 200 personas.

Entre los fallecidos hubo personalidades reconocidas como el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel; el diseñador de modas Martín Polanco; la gobernadora de Montecristi (noroeste), Nelsy Cruz; un hijo del ministro de Obras Públicas dominicano, Eduardo Estrella, matrimonios, profesionales de diversas ramas, técnicos y empleados de la discoteca murieron en cuestión de minutos.

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La investigación de la Fiscalía, con participación de técnicos dominicanos, estadounidenses, españoles y chilenos, arrojó dos meses después que el colapso se produjo por sobrecarga estructural, al instalarse sobre el techo equipos de climatización de gran volumen y depósitos de agua sin estudios técnicos de resistencia.

Se determinó que los propietarios ignoraron las alertas sobre el desprendimiento de materiales previo al colapso así como agravaron el riesgo al omitir el mantenimiento preventivo y realizar modificaciones estructurales pesadas sin aval técnico ni seguridad.

Las autoridades presentaron una acusación por homicidio involuntario y negligencia contra los propietarios de la discoteca, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, quienes guardaron prisión preventiva por algunos días.

Familiares de las víctimas mortales y los heridos mostraron su indignación en las audiencias llamando "asesinos" a los empresarios, quienes tienen impedimento de salida del país, mientras un tribunal decide estos días si los envía a juicio.

Los abogados de los hermanos Espaillat aseguran que han alcanzado acuerdos de compensación económica con un 70 % de los familiares de los muertos y con los heridos.

Sin embargo, muchos de los afectados decidieron desde el principio entablar demandas contra los empresarios que, de acuerdo al Código Penal, pueden enfrentar un máximo de 2 años de prisión, lo que ha generado críticas constantes de deudos, al considerar que los Espaillat deben ser condenados a penas más severas.

Aunque esto último es prácticamente improbable de que ocurra, dadas las penalizaciones vigentes, las demandas en materia civil pueden desembocar en condenas de compensación millonarias.

El juicio preliminar contra los acusados continuará el 20 de este abril y ya el juez ha concedido a estos 30 días para que presenten un peritaje particular.

Antonio Espaillat es propietario de un amplio grupo de emisoras radiales diseminadas en todo el país. Es dueño de un restaurante en el casco antiguo de Santo Domingo y de otro en la ciudad de Nueva York.