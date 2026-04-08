Uruguay ve en España la oportunidad de que sus empresas entiendan el mercado europeo

"España particularmente ha tenido un proceso muy virtuoso de su economía y creo que el Uruguay tiene que aprender mucho de lo que pasó allí, pero también ver cuáles son las oportunidades en términos de plataforma para ingresar al mercado europeo", manifestó Sánchez durante su intervención en el evento 'Grow with Spain'.

El encuentro fue organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación en Uruguay y contó con la presencia de diplomáticos y representantes de empresas uruguayas que buscan instalarse en España.

Las disposiciones comerciales del acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur empezarán a aplicarse de forma provisional a partir del 1 de mayo.

La entrada en vigor de este acuerdo, a juicio de Sánchez, abrirá grandes oportunidades para el país suramericano, teniendo en cuenta las "interacciones históricas" que el país tiene con Europa, pero también traerá desafíos.

"Nosotros ahora tenemos el gran desafío de ingresar al mercado europeo con menos aranceles. Eso es algo muy importante para lo que ya estamos exportando a Europa, pero tenemos que pensar en ampliar nuestro menú de exportaciones", explicó.

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Uruguay, según dijo, se prepara para hacer que eso "sea un proceso virtuoso que mejore la inversión en el país".

Añadió que también "va a generar tensiones en algunos sectores, porque naturalmente las empresas europeas competirán en el Mercosur. Entonces hay grandes desafíos. Siempre en estos acuerdos hay ganadores y perdedores, y lo importante es que haya políticas públicas que compensen a los perdedores para que se puedan reconvertir".

Para Sánchez, esto implica "reconvertir sectores y reconvertir empresas", en lo que Uruguay ya tiene experiencia.

El país suramericano "lo ha hecho exitosamente con el (vino) tannat", ejemplificó Sánchez y planteó que el ingreso al Mercosur puso en riesgo el sector vitivinicultor, por lo que se generó "un proceso primero de reconversión y segundo de la instalación de una marca país", para lograr que este compita con otros vinos de alta calidad de la región.