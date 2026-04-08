Von der Leyen celebra el alto el fuego en Oriente Medio, una "desescalada muy necesaria"

"Agradezco a Pakistán su labor de mediación. Ahora es fundamental que continúen las negociaciones para alcanzar una solución duradera a este conflicto. Seguiremos coordinándonos con nuestros socios con este fin"

También la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Kaja Kallas, escribió en sus redes sociales que el acuerdo "supone un paso atrás para alejar la amenaza tras semanas de escalada" y crea un espacio para la "diplomacia hacia un pacto duradero".

"El acuerdo (...) brinda una oportunidad muy necesaria para atenuar las amenazas, detener los lanzamientos de misiles, reanudar el tráfico marítimo y crear un margen para la diplomacia con vistas a un acuerdo duradero. El estrecho de Ormuz debe volver a estar abierto al tráfico", urgió.

En sus redes sociales, Kallas compartió que mantuvo una llamada telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, para agradecerle haber logrado este acuerdo.

"La puerta a la mediación debe permanecer abierta, ya que las causas subyacentes de la guerra siguen sin resolverse. La UE está dispuesta a apoyar esos esfuerzos y está en contacto con sus socios de la región", añadió.

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La jefa de la diplomacia comunitaria viaja este mismo miércoles a Arabia Saudí para proseguir los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y mantendrá encuentros con el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, y el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Al Budaiwi, entre otros.