Al menos cuatro migrantes mueren al tratar de llegar a Reino Unido desde Francia

Se trata de dos hombres y dos mujeres que fueron arrastrados por las corrientes a primera hora de esta mañana en la zona de Equihen-Plage, según dijo a la prensa local el prefecto (delegado del Gobierno) del Paso de Calais, François-Xavier Lauch.

Estas cuatro victimas "intentaron abordar un 'taxi acuático'" y "las corrientes, que pueden ser peligrosas en esta zona, las arrastraron", señaló Lauch, al precisar que esta cifra de muertos aún es "provisional".

Otra persona fue atendida por lesiones leves, "sufría de hipotermia", y otras 37 fueron trasladadas al hospital, añadió.

El método del "taxi acuático" consiste en que las redes de tráfico de personas recogen a los migrantes directamente del agua, evitando así a las fuerzas de seguridad apostadas en tierra para impedir las salidas desde las playas francesas.

Este sistema, cada vez más frecuente, incrementa los riesgos de travesías ya de por sí peligrosas. El pasado 1 de abril, dos migrantes murieron en circunstancias similares frente a la costa de Gravelines, en el norte de Francia.