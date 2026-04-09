Almodóvar competirá con 'Amarga Navidad' por la Palma de Oro del Festival de Cannes

Frémaux destacó el éxito que ha tenido el filme en España, donde se estrenó el pasado 20 de marzo.

Protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia, la película cuenta con colaboraciones como las de Rossy de Palma, Carmen Machi o la cantante Amaia Romero.

La película cuenta la historia de un guionista y director (Sbaraglia) con problemas de creación, que trata de escribir un guion sobre una directora de publicidad (Lennie) y su círculo más cercano.

Será la séptima participación de Almodóvar en la competición de Cannes, festival que le ha premiado con el galardón de mejor dirección por 'Todo sobre mi madre' en 1999, y con el de mejor guion por 'Volver', en 2006.

Además, por esta película, las actrices -Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Chus Lampreave y Yohana Cobo- se llevaron el premio a mejor interpretación femenina.

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Mientras que Antonio Banderas ganó el premio a mejor actor por su interpretación en 'Dolor y Gloria', en 2019.

Ese año fue la última participación en la competición de Cannes de Almodóvar, que presentó sus dos siguientes largometrajes en Venecia: 'Madres paralelas', por el que Cruz se hizo con la Copa Volpi a mejor actriz en 2021, y 'La habitación de al lado', su primer filme en inglés, que en 2024 ganó el León de Oro de la Mostra.

Con 'Amarga Navidad', Almodóvar regresa a un festival que siempre le ha tratado muy bien pese a que se le resiste la Palma de Oro.

El cineasta español compitió por el máximo premio de Cannes con 'Todo sobre mi madre', 'Volver', 'Los abrazos rotos' (2009), 'La piel que habito' (2011), Julieta (2016), 'Dolor y Gloria' y ahora con 'Amarga Navidad'.

Y presentó fuera de competición 'La mala educación' (2004), además del corto 'Extraña forma de vida' (2023).

Además, Almodóvar ha participado dos veces en el jurado oficial, como miembro en 1992 y como presidente en 2017.