Bruselas no se opone a bajar tasas al combustible temporalmente, pero pide vigilar costes

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, se pronunció en este sentido durante un debate con la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara preguntado sobre si la reducción de impuestos adoptada por algunos Estados miembros, entre ellos España, cumple las recomendaciones de Bruselas de que las iniciativas para paliar la crisis sean "selectivas" y no aumenten la demanda de combustibles fósiles.

El político letón reconoció que "hay cierta tensión entre el alivio inmediato que puede proporcionar la reducción de impuestos a la energía con los objetivos a medio y largo plazo" de la UE y subrayó que es necesario un "equilibrio".

"Por lo tanto, no nos oponemos a que los Estados miembros reduzcan la tributación de la energía, pero enfatizamos que no es una medida selectiva, es más una medida temporal, y tienen que monitorizar cuidadosamente el coste fiscal de la misma", dijo.

Las palabras del comisario de Economía llegan la misma semana en que se ha conocido que el Ejecutivo comunitario envió una carta a España -así como a Polonia- en la que recordaba que bajar el IVA de los combustibles al tipo reducido del 10 % va en contra de la Directiva europea sobre este impuesto y recomendaba, en su lugar, rebajar los impuestos especiales, algo que el Gobierno español ya ha hecho.

Dombrovskis añadió, además, que si se implementa el impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas que han solicitado España, Italia, Alemania, Portugal y Austria, este podría proporcionar ingresos fiscales, con lo que las medidas no serían solo de gasto.

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Recordó que "nada impide" a los Estados aplicar este gravamen -que ya se usó en la crisis energética de 2022- puesto que estos tienen las competencias de fiscalidad directa, pero señaló que la Comisión Europea está estudiando si plantea "un enfoque más coordinado a nivel europeo" para este impuesto.

Dombrovskis señaló que, en todo caso, el Ejecutivo comunitario está en contacto con los Estados y dará una evaluación más detallada de las medidas que hayan adoptado cuando presente el Paquete de Primavera del Semestre Europeo en junio.

Durante su intervención, el comisario reiteró que la economía europea está en riesgo de "estanflación" -un periodo de crecimiento más bajo e inflación más elevada- debido a la guerra en Oriente Medio, que tendrá un impacto aún cuando termine pronto.

El Ejecutivo comunitario estima que en un escenario de corta duración el crecimiento de la economía de la UE podría ser este año entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales menor de lo estimado el otoño pasado y la inflación un punto porcentual más alta.

Si las perturbaciones del suministro son "más sustanciales y duraderas", la revisión a la baja sería de entre 0,4 y 0,6 puntos en el caso del crecimiento y de entre 1 y 1,5 puntos en la inflación tanto en 2026 como en 2027.

En otoño, Bruselas anticipó una expansión del PIB del 1,4 % y una inflación del 2,1 % este año.

Dombrovskis subrayó que los Veintisiete afrontan esta situación con un margen de maniobra fiscal "más limitado" que la guerra de Ucrania en 2022 debido a sus mayores niveles de déficit y deuda, unos tipos de interés más altos y la necesidad de gasto adicional en defensa.

Sin embargo, para la Comisión Europea no se dan ahora mismo las condiciones para suspender las reglas fiscales como se hizo entonces puesto que la economía estaría ralentizándose, pero no en recesión.