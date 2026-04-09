China y Rusia llaman a una "solución política" de conflictos tras el alto el fuego en Irán

El Ministerio de Exteriores chino informó este jueves en un comunicado que Cai y Alimov se reunieron el miércoles y conversaron sobre asuntos relacionados con la ONU y el Consejo de Seguridad.

En el encuentro, los diplomáticos abordaron la situación global, así como los focos de tensión internacionales y regionales.

El ministerio chino indicó que acordaron defender conjuntamente el multilateralismo, salvaguardar el sistema internacional de la ONU en su núcleo y el orden basado en el derecho internacional.

Igualmente, determinaron "realizar esfuerzos positivos para promover la solución política de las cuestiones conflictivas", aunque en el comunicado no se menciona expresamente el conflicto actual en Oriente Medio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer un cese temporal de hostilidades de dos semanas con Irán, durante las cuales ambas partes negociarán en Pakistán un posible acuerdo de paz basado en una propuesta de diez puntos presentada por Teherán.

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El conflicto, iniciado a finales de febrero tras una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, derivó en ataques cruzados y en la restricción parcial del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

China ha pedido desde su inicio evitar una escalada en el enfrentamiento y ha defendido en múltiples ocasiones que la solución debe pasar por el diálogo, al tiempo que alertó del impacto de la guerra sobre la economía global y la seguridad energética.