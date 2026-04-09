El canciller chino visita Pionyang mientras el régimen continúa con sus pruebas de misiles

La visita de Wang "es un paso importante para que ambas partes actúen conforme a los entendimientos comunes entre los máximos líderes de los dos partidos y los dos países y para impulsar el desarrollo" de las relaciones, dijo el miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning.

La visita será la primera de Wang a Corea del Norte desde 2019, y se produce a invitación de la Cancillería norcoreana, según informó la agencia estatal del hermético país, sin dar detalles sobre su agenda ni encuentros programados.

El viaje fue adelantado ayer por la agencia estatal norcoreana KCNA, que este jueves informó de que Pionyang llevó a cabo esta semana varias pruebas de misiles.

Entre los lanzamientos se incluyó el de un misil balístico equipado con una ojiva de racimo y otro de un "sistema de armamento electromagnético y bombas de fibra de carbono".

La visita llega, además, en medio de las intenciones declaradas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de volver a tratar de organizar una reunión con Kim tras su fallido intento del año pasado, que han impulsado las expectativas de que el estadounidense aproveche su paso por China, previsto para mediados de mayo, para una cumbre bilateral.

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La visita de Wang se produce tras el fortalecimiento de los lazos bilaterales que resultó de la cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y Kim en septiembre de 2025, tras la que los países han expandido sus intercambios comerciales y reactivado vías ferroviarias y vuelos que conectan ambas naciones tras unos seis años de cierre.