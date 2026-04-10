Intento de fuga termina mal: asaltante se “autodisparó” con arma casera en Luque

La jefa de la Comisaría 60ª de Maramburé, Nancy Zárate, informó que el hecho ocurrió alrededor de la 01:10 y recibieron la alerta a través del sistema 911. El comercio afectado está situado en las calles Río Verde y Vergel Luqueño.

De acuerdo con el reporte policial, dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta negra sin chapa. Ingresaron simulando ser clientes y, tras verificar que no había presencia policial ni guardias de seguridad, tomaron productos cárnicos y se dirigieron a la caja.

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En ese momento, extrajeron un arma de fabricación casera y amenazaron a los trabajadores con disparar. Bajo intimidación, despojaron a los empleados de dos celulares y sustrajeron dinero en efectivo de la caja, cuyo monto aún no fue determinado.

Disparo durante la huida

Al salir del local e intentar abordar nuevamente la motocicleta, los sospechosos cayeron al suelo. Testigos que se encontraban en las inmediaciones indicaron que en ese instante se escuchó un disparo.

El joven que portaba el arma habría sufrido una herida en la ingle del lado derecho, presumiblemente al accionarse de forma accidental el arma casera. Las autoridades señalaron que este tipo de incidentes es frecuente con armas de fabricación precaria.

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A pesar de la lesión, ambos lograron huir del sitio, lo que activó un operativo policial con cierre de calles en la zona.

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Persecución y captura

A unos 1.000 metros del lugar del asalto, agentes policiales lograron ubicar a los sospechosos. Al notar la presencia de la patrulla, el conductor de la motocicleta perdió el control, subió a la vereda y ambos cayeron.

En ese punto, el herido quedó tendido en el suelo, mientras que su cómplice logró escapar por un pasillo boscoso de difícil acceso.

El presunto asaltante herido fue encontrado en posesión de tres teléfonos celulares: uno pertenece al local asaltado, otro al cajero y el último sería suyo. Además, se recuperaron los productos cárnicos sustraídos y el arma de fabricación casera.

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Sospechoso está grave

Debido a la gravedad de la herida, los intervinientes derivaron al sospechoso al Hospital General de Luque. El joven ingresó a quirófano, luego fue trasladado a terapia intensiva y posteriormente volvió a cirugía debido a la persistente pérdida de sangre, según el informe médico.

El sospechoso fue identificado mediante imágenes de circuito cerrado del local asaltado, pues sus prendas de vestir coinciden con las que tenía al momento de la detención. No obstante, debido a su gravedad, aún no fue identificado.

La Policía continúa con la búsqueda del segundo implicado, quien permanece prófugo.