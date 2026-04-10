Petropar confirma nueva suba de precios de combustibles

A través de sus redes sociales, Petróleos Paraguayos (Petropar) confirmó un incremento del 17% en los precios de combustible, a menos de tres semanas de la última suba que estuvo en torno al 11%.

Actualmente, los precios quedan de la siguiente manera:

Diésel Porã: G. 7.450

Diésel Mbarete: G. 9.250

Nafta Kape 88: G. 6.390

Nafta Oikoite 93: G. 6.890

Nafta Aratirí 97: G. 8.240

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A pesar de que la diferencia acumula G. 1.200 por litro en 20 días, Petropar señaló en sus redes que están “comprometidos con las familias paraguayas, manteniendo los precios más bajos del mercado. Realizamos ajustes de precios de forma gradual y responsable, alineados con la coyuntura internacional”.

Ventas se duplicaron

William Wilka, presidente de Petropar, señaló que a pesar de la suba la petrolera estatal todavía está aproximadamente G. 1.000 menos por litro por debajo del sector privado. En ese sentido, esta situación implicó una duplicación de las ventas en las últimas semanas y se forman largas filas en las estaciones de servicio de Petropar.

Explicó que la diferencia se da sobre todo debido a la capacidad de almacenaje de los tanques de combustible, que es mucho más amplia que todos los emblemas privados. “No estamos vendiendo por debajo de los costos, no estamos perdiendo nada. La idea es que si tenemos que ajustar, lo vamos a hacer como lo estamos haciendo ahora, no le vamos a generar ninguna pérdida a la empresa”, garantizó el presidente en contacto con ABC Cardinal.

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Petropar analiza alternativas para disminuir el impacto

Con respecto a la posibilidad de reducción del impuesto selectivo al consumo, para disminuir el impacto del incremento de precios del combustible, Wilka señaló que “ayudaría” pero no evitaría el impacto debido a que la diferencia no sería muy importante, por lo que es difícil el análisis de alternativas posibles. “Va a ayudar pero no va a disminuir demasiado”, consideró sin precisar cuándo se podría determinar esa decisión.

“El subsidio no es una buena salida, porque es pasar de un lugar para dar a otro y al final alguien termina pagando esa cuenta... Hay países que están eliminando impuestos, bajaron un porcentaje, no hay una fórmula secreta”, consideró.

Finalmente, señaló que debido al volumen de ventas Petropar espera poder “aguantar todo el mes de abril sin otra suba”, pero que luego todo dependerá del contexto internacional.