El Parlamento birmano, dominado por el Ejército, elige a un Gobierno copado por militares

El proceso forma parte de las pretensiones del régimen castrense de iniciar una transición política tras los comicios de diciembre, celebrados sin oposición real cinco años después de una asonada que puso fin a una década de apertura democrática en Birmania y exacerbó el conflicto civil del país.

Durante una sesión hoy en la Asamblea de la Unión (Pyidaungsu Hluttaw), retransmitida en redes sociales, los legisladores validaron a todos los candidatos para ocupar los treinta ministerios que tendrá el nuevo Gobierno militar, propuestos el martes por Min Aung Hlaing, que fue nombrado nuevo presidente de birmania la semana pasada.

Min Aung Hlaing -líder de la junta militar que tomó el poder en 2021 al derrocar al Gobierno democrático de la nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi- y los nuevo ministros, una veintena de ellos militares, tienen previsto jurar el cargo el viernes en un acto en Naipyidó.

Entre los nuevos cargos destacan el del general Tun Aung, actual jefe de la fuerza aérea, que fue nombrado ministro de Defensa; el del general Nyunt Win Swe, actual jefe del Comando Militar de Rangún, como ministro del Interior; o el general Hpone Myat, quien deja Interior para asumir la cartera de Asuntos Fronterizos.

Al igual que Min Aung Hlaing, este trío se encuentra en la lista de militares birmanos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea a raíz del golpe de Estado de febrero de 2021.

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La cartera de Asuntos Exteriores será ocupada por Tin Maung Swe, actual embajador birmano en China y Corea del Norte.

El nombramiento del nuevo Gobierno se produce después de las elecciones organizadas por el régimen militar entre los pasados 28 de diciembre y 25 de enero, en las que se impuso el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), vinculado al Ejército.

Las votaciones tuvieron lugar con la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Suu Kyi, ilegalizada, y la exlíder en prisión desde el golpe, y han sido tachadas de fraude por opositores, ONG y la mayor parte de la comunidad internacional.

Min Aung Hlaing fue elegido presidente por amplia mayoría el viernes en una votación parlamentaria. Para asumir el cargo tuvo que renunciar, de acuerdo con la Constitución, al de comandante en jefe del Ejército, traspasado a un militar de su confianza.

El golpe de 2021 sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, abriendo una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.