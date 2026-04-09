"En el cielo deben volar pájaros, no misiles", dice líder opositora de Taiwán desde China

"En el cielo deberían volar pájaros, no misiles; en el mar deberían nadar peces, no buques de guerra", afirmó Cheng, presidenta del Kuomintang (KMT), el principal partido opositor de la isla, en declaraciones difundidas por medios locales taiwaneses.

En su discurso ante los periodistas, Cheng aseguró que la paz "es la fuerza más poderosa" y que, si se le da suficiente tiempo, "todo es posible", en un contexto marcado por el incremento de la presión militar de China en torno a Taiwán, isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por Pekín como parte de su territorio.

"Aunque ya no podamos dar paz a nuestros antepasados, todavía estamos a tiempo de dársela a quienes viven hoy y a quienes vendrán después", afirmó la política, de 56 años, quien llegó a Shanghái el pasado martes para una visita de seis días por el país.

"La paz hace que todo sea posible, hace que todos los sueños que buscamos puedan realizarse. No dejemos que contradicciones innecesarias o malentendidos limiten nuestros pasos o nuestro desarrollo", agregó la dirigente.

Según fuentes del KMT, Cheng también visitó esta mañana la sede de la empresa aeronáutica COMAC, almorzó con un grupo de empresarios taiwaneses establecidos en China y, a las 14:30 horas (06:30 GMT), tomó un tren de alta velocidad con destino a Pekín, donde, según medios taiwaneses, podría reunirse este viernes con el mandatario chino, Xi Jinping.

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El viaje de la líder opositora se desarrolla en un momento especialmente sensible, a pocas semanas del posible encuentro en Pekín entre Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump, y en pleno bloqueo del Kuomintang y del Partido Popular de Taiwán de los intentos del Ejecutivo taiwanés por aumentar el gasto en Defensa.

El Gobierno de Taipéi, liderado desde 2016 por el Partido Democrático Progresista (PDP), de tendencia soberanista, se ha ofrecido en múltiples ocasiones a entablar diálogo con China, una propuesta que Pekín ha rechazado reiteradamente al considerar a las autoridades de la isla como "independentistas".