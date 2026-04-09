España denuncia que el Ejército israelí trató con violencia al casco azul español retenido

En declaraciones al canal televisivo La Sexta, la ministra detalló que se trataba de un convoy logístico de militares españoles desplegados en Líbano en la misión de paz de la ONU (FINUL), que tenía la labor de proporcionar alimentos y material a los soldados indonesios, cuyas posiciones están muy avanzadas sobre la 'blue line', la línea fronteriza que separa Líbano e Israel.

En un momento determinado, según la ministra, apareció un grupo de soldados israelíes que pararon al convoy cuando ya estaba de vuelta y les pidieron "todo tipo de documentación", revisaron los vehículos y, en ese contexto, un grupo, con "algún dirigente especialmente exaltado", según le transmitió el propio sargento que fue retenido, le metió en un vehículo "con una violencia evidente".

El soldado español fue trasladado a una aldea, "donde estuvo privado de libertad en unas condiciones que me van a permitir por un elemental sentido de prudencia que no diga", pero, según Robles, "sufrió una situación bastante complicada".

La ministra explicó que inmediatamente España elevó una protesta tanto ante Israel como ante Naciones Unidas, y el soldado español fue puesto en libertad, pero incidió en que fue una "vulneración absolutamente de todas las normas".

"Evidentemente, fue un acto absolutamente hostil con violencia física sobre ese militar español", afirmó rotunda la ministra, quien añadió que, además, también supone un ataque "clarísimo" a una misión de Naciones Unidas "claramente identificada", porque los convoyes avisan cada vez que van a realizar una salida.

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Más allá de las protestas de España, Robles consideró que Naciones Unidas "tiene que tener muy claro" que debe reclamar a Israel que estos actos no se produzcan y que cese sus ataques sobre Líbano.

Respecto a si tiene sentido la continuidad de la FINUL en el actual escenario, Robles respondió que tiene "una razón de ser muy simbólica" para "demostrar la voluntad de paz y poner en valor que Naciones Unidas, pese a todas las críticas que les podamos hacer, tiene que tener un protagonismo esencial".

Además, se mostró "absolutamente convencida" de que si no estuvieran allí los cascos azules, la situación en Líbano "hubiera sido mucho más grave".

El Ministerio español de Asuntos Exteriores convocó el miércoles a la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, para mostrarle su "más enérgica protesta" por lo que calificó "injustificable retención".