España reabrirá de forma inmediata su embajada en Teherán que cerró en marzo por la guerra

Albares, en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, explicó que toma esta decisión ante el paréntesis de dos semanas de alto el fuego que han acordado Estados Unidos e Irán y con el fin de que "desde todos los vectores" impulsen ese esfuerzo por la paz.

"Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", dijo el ministro.

La Embajada de España en Irán fue evacuada el 7 de marzo ante los bombardeos y después de facilitar la salida de todos los españoles residentes en ese país que así lo desearon.

Ese día, el embajador y el personal esencial de la legación que aún permanecían en Irán cruzaron la frontera con Azerbaiyán.

En estos momentos, hay unos 130 españoles que decidieron permanecer en el país.