Hizbulá ha disparado unos 30 proyectiles a Israel desde medianoche, según el Ejército

Pasadas las 2.00 hora local (23.00 GMT), Hizbulá retomó la asiduidad de sus lanzamientos contra las comunidades del norte de Israel, que había interrumpido tras entrar en vigor el alto el fuego con Irán al considerarse según el anuncio de Pakistán que el Líbano estaba incluido en la tregua.

Desde entonces, en localidades próximas a la frontera como Avivim, Kiryat Shmona, Metula o Misgav Am las sirenas antiaéreas han sonado casi en una veintena de ocasiones anunciando la llegada de cohetes disparados desde el Líbano y, en al menos una ocasión, un dron.

Hizbulá anunció la madrugada del jueves haber lanzado nuevos ataques contra Israel, a quien acusó de haber violado el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos, que tanto Tel Aviv como Washington aseguran que no incluye el frente abierto en Líbano.

La organización, aliada de Irán en este conflicto, aseguró que sus ataques seguirán hasta que la "agresión estadounidense-israelí" contra el país termine, en "defensa del Líbano y su gente y en respuesta a la violación del enemigo del acuerdo de alto el fuego".

Inicialmente, Pakistán, que ha oficiado como mediador del pacto, anunció ayer que el alto el fuego incluía a todas las partes en conflicto en Oriente Medio, también el Líbano, poco después de que tanto Estados Unidos como Irán dieran a conocer que habían llegado a un acuerdo.

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Sin embargo, el Gobierno de Israel se pronunció más tarde para especificar que el Líbano no entraba en las conversaciones, al considerarlo un conflicto únicamente bilateral, y la Casa Blanca secundó su posición.

El pasado miércoles Israel lanzó su ofensiva más virulenta contra el Líbano hasta la fecha, con una serie de andanadas que mataron a más de 250 personas en una sola jornada, profundizando su operación tanto militar como terrestre que Tel Aviv lleva a cabo desde inicios de marzo.