Ingresos petrogasíferos rusos caen a la mitad en primer trimestre, pese a guerra en Irán

Según un informe ministerial citado por el portal independiente ruso Meduza, los ingresos por la exportación de hidrocarburos descendieron un 45,5 % en los primeros tres meses del año respecto al mismo período de 2025.

La causa de esta brusca caída es, "ante todo, la caída de los precios del petróleo", según Finanzas, aunque Meduza apunta a los ataques ucranianos contra la infraestructura portuaria, refinerías y depósitos de combustible.

Los ingresos totales del presupuesto cayeron durante este período en un 8,2 %, mientras que los gastos crecieron en un 17 %.

Debido a esto, el déficit presupuestario en los primeros tres meses del año ascendió a 4,58 billones de rublos (58.848 millones de dólares), el 1,9 % del producto interno bruto (PIB).

Así, el déficit presupuestario en el primer trimestre ya supera al déficit anual previsto, que era de 3,79 billones de rublos (48.697 millones de dólares), un 1,6 % del PIB.

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Según estimaciones independientes, solo en marzo Rusia habría perdido aproximadamente un 40 % de su potencial de exportación, indicador que en lo que va de abril ya asciende a un 20 %.