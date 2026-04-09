Irán envía negociadores a Islamabad pese a las denuncias de violaciones del alto el fuego

"A pesar del escepticismo de la opinión pública iraní (...), la delegación iraní, invitada por el honorable primer ministro Shehbaz Sharif, llega esta noche a Islamabad para mantener conversaciones serias basadas en los 10 puntos propuestos por Irán", confirmó en un mensaje en X el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam.

Por su parte, la Casa Blanca confirmó este jueves el envío de un equipo negociador de máximo nivel para las conversaciones de este fin de semana.

"Puedo anunciar que el presidente está enviando a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente (JD Vance), el enviado Especial para las Misiones de Paz y Jared Kushner a Islamabad", informó la Secretaría de Prensa de EE. UU.

El presidente Trump advirtió, sin embargo, que mantendrá desplegadas sus fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla el acuerdo y amenazó con lanzar una ofensiva "más grande y más fuerte" en caso de incumplimiento.

El mandatario subrayó que existe un único conjunto de "puntos significativos" aceptables para EE. UU. que se discutirán a puerta cerrada, aunque no aclaró en qué consisten.

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La delegación iraní busca que las conversaciones giren en torno a su propia propuesta de diez puntos, que ofrece garantías de no proliferación nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento de las sanciones y la retirada militar estadounidense de la región.

Este movimiento se produce mientras el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, urge a la "máxima moderación" tras reportarse ataques contra una refinería iraní y el derribo de un dron avanzado en el sur del país.

La tregua de 14 días, mediada por Pakistán, entró en vigor la madrugada del miércoles, apenas diez minutos antes de que venciera un ultimátum de la Casa Blanca que amenazaba con bombardeos inminentes contra Irán.