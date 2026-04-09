Jefe de Agencia Europea de Defensa plantea recuperar reclutamiento ante falta de soldados

El teniente general Denk, el primer alto cargo militar que lidera la AED, intervino en unas jornadas organizadas por el centro de investigación de relaciones internacionales CIDOB en Barcelona (España).

Enmarcada en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas donde “ha cambiado la manera de luchar en las guerras”, Europa afronta actualmente “retos más complejos e impredecibles” que la obligan a “escalar” en términos de seguridad con el objetivo de alcanzar una “fuerza militar capaz” de cara a 2030, explicó Denk.

Recuperar el servicio militar, en algunos casos voluntario y en otros obligatorio, ha ganado adeptos durante los últimos años en Europa, especialmente entre los países nórdicos y bálticos.

En Alemania, el Gobierno decidió modernizar la ley del servicio militar, que incluye la reintroducción de elementos obligatorios con la posibilidad de un reclutamiento forzoso si faltan voluntarios.

Y en Francia comenzó en enero la campaña de reclutamiento para el nuevo servicio militar voluntario nacional de diez meses de duración, cuya creación fue anunciada en noviembre pasado por el presidente Emmanuel Macron.

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Denk también alertó este jueves de que la Unión Europea (UE) debe superar su “todavía significativa” dependencia militar de Estados Unidos y “asumir más responsabilidad” para garantizar su seguridad mediante la cooperación entre miembros.

“La dependencia militar (de EE.UU.) todavía existe, es significativa, y es algo que debemos superar. Y solo lo conseguiremos si hacemos compras conjuntas de armas a los mercados europeos”, aseguró.

“Europa necesita asumir más responsabilidad en materia de seguridad. No aisladamente, sino junto con sus socios”, añadió el director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa (AED), quien detalló que, para lograrlo, la UE requiere de Fuerzas Armadas “más fuertes”, una base industrial “más resiliente” y una cooperación “más profunda”.

La misma AED, creada en 2004 para potenciar las capacidades militares conjuntas, fomentar la investigación y fortalecer la industria de defensa europea, ha duplicado su capacidad durante los últimos años, reveló.

“Todo el mundo está convencido de que necesitamos comprar y actuar conjuntamente, pero no es tan fácil, porque al final la decisión es de cada país”, admitió el director ejecutivo de la AED, que está incentivando dicha cooperación ofreciendo subvenciones adicionales al presupuesto de los países para aquellas compras que coordinen.

Actualmente, el Programa para la Industria de Defensa Europea, financiado por los mismos miembros, cuenta con un presupuesto de 1.500 millones de euros que, durante el próximo marco financiero plurianual, de 2028 a 2035, la Comisión Europea prevé aumentar “mucho más”, aseguró Denk.