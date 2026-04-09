La Eurocámara pide a Bruselas "medidas urgentes" que aseguren elecciones justas en Hungría

En una carta enviada hoy a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y al comisario de Democracia, Michael McGrath, una mayoría parlamentaria advirtió de la posible injerencia rusa, campañas de desinformación y manipulación, la intimidación a periodistas, la compra de votos o la coacción a personas con bajos recursos o la interferencia ilegal contra la oposición política, entre otras denuncias.

La carta la firman los eurodiputados que a finales de 2025 redactaron el informe sobre la infracción de los valores europeos por parte de Hungría, en el que instaban a los países de la Unión Europea a avanzar en el proceso sancionador que, en última instancia, permitiría retirar a Budapest el derecho a voto en el Consejo.

"Estas no son unas elecciones democráticas normales, hablamos de una autocracia electoral donde las garantías del Estado de derecho se han desmantelado deliberadamente en prácticamente todos los ámbitos", aseguró hoy la eurodiputada de los Verdes Tineke Strik, responsable principal de ese informe, antes de participar en una misión de observación electoral en Budapest.

En la misiva, los grupos del Partido Popular Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, los liberales de Renovar Europa, los Verdes y La Izquierda en la Eurocámara urgieron a Bruselas a realizar una evaluación pública sobre la calidad democrática de los comicios "antes e inmediatamente después" de la cita electoral.

Para ello, apremiaron a la Comisión a "utilizar sin demora" todos los instrumentos, incluido el nuevo Centro Europeo para la Resiliencia Democrática.

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También reclamaron al Ejecutivo comunitario que declare "de forma clara e inequívoca" que cualquier demostración de acciones que afecten a la integridad electoral en Hungría "tendrá consecuencias" para la evaluación que la UE haga del Estado de derecho, incluyendo el "abuso electoral" en el expediente abierto por su infracción continuada de los valores europeos.

En la carta, todos los grupos del Parlamento Europeo salvo los ultraconservadores y la extrema derecha señalaron "una posible operación de injerencia rusa" en apoyo encubierto a la campaña de Orbán, mediante un "patrón similar" a otras injerencias de Rusia, "incluyendo recientemente Moldavia".

Además, los ponentes criticaron la "continua intimidación, criminalización y estigmatización" de periodistas independientes, medios de comunicación y la sociedad civil por parte del gobierno húngaro, mediante el uso de la Oficina de Protección de la Soberanía, y pusieron de ejemplo la "intimidación estatal de una gravedad sin precedentes" a un periodista de investigación que puso al descubierto pruebas sobre una posible injerencia extranjera.

También destacaron las denuncias sobre intentos de acceso no autorizado a los sistemas informáticos del partido de la oposición, Tisza, que "no sólo apuntaría a una desigualdad de condiciones, sino a una injerencia directa en la capacidad del partido de la oposición para hacer campaña de forma segura y eficaz".

Por último, alertaron de la posible intimidación a personas con escasos recursos para que voten por Fidesz, con métodos de compra de votos como el suministro de alimentos básicos o dinero e incluso herramientas de coacción como el corte del agua o la electricidad o la detención de niños, que la ponente Tineke Strik califica de "prácticas mafiosas".

"Esto se suma a la documentación existente que demuestra que partidos vinculados a Fidesz ayudaron a ciudadanos húngaros en Serbia, Rumanía y Eslovaquia a completar sus papeletas electorales y transfirieron estos votos por correo a Hungría", añaden.

Los resultados de las elecciones de este domingo no solo determinarán la gobernanza del país, sino que serán trascendentes para la Unión Europea, ya que Orbán ha sido en los últimos años uno de los grandes desafíos para la unidad de los Veintisiete.